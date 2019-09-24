AFAD'dan açıklama İstanbul'da deprem! Deprem nerede oldu? İstanbul depremi kaç şiddetinde?
İstanbul'da deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Sosyal medyada depremi hissedenler deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. Marmara Deniz'inde deprem meydana geldi. AFAD İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. İstanbul'da deprem mi oldu? sorusu arama motorunda aranıyor. İşte yanıtı..
İstanbul'da deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor.. Yaşanan son depremlere bir yenisi daha eklendi. Marmara Denizi'nde bugün saat 11.00'de 4,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. İstanbul'un birçok çok yerinde hissedilen depremin derinliği 5.3 kilometre. İstanbul son dakika deprem gelişmelerine ilişkin tüm detaylar haberimizde..
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SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DEPREM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya herhangi bir hasar olmadığını bildirdi.
TWİTTER DEPREM MESAJLARI
Valla sallandık hemde çok sağlam #deprem
Geçmiş olsun istanbul
#istanbuldeprem depremle uyandık
Çok kötü deprem oldu..sanırım 5.5 Yada 6.0 inanılmaz sallandık..
#istanbul
Beylikdüzü’nde sağlam sallandık! #deprem #istanbul
Şimdi deprem oldu istanbul’u salladı Rabbim beterinden saklasın..!
Deprem oldu şuanda sallandık istanbul Başakşehir
Muhtemelen biraZdan haberler geçer #istanbul da deprem oldu kendim hissettim merkez üssü neredir bilgim yok birazdan açıklanır.
O kadar salladı ki deprem yüreğim ağzıma geldi #istanbul #deprem
Deprem oldu #istanbul #deprem
Geçmiş olsun istanbul deprem #deprem
#istanbul da az önce küçük bir #Deprem oldu sanırım