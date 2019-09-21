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  3. İstanbul'da dehşet! Tüm ailesini katletti

İstanbul'da dehşet! Tüm ailesini katletti

İstanbul'da dehşet! Tüm ailesini katletti

İstanbul’da kredi borcu yüzünden çıkan tartışmada Veysel Aydın (23) annebabasını ve iki kardeşini öldürdü. Aydın cinayet silahıyla birlikte yakalandı

Sabah'ın haberine göre, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Veysel Aydın, iddiaya göre ailesiyle kredi borcu sebebiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın, önce üvey babası Kadir Açıkalın (45) annesi Kader Aydın (42) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak daha sonra da 13 yaşındaki üvey kardeşi Nazlıcan Açıkalın'ı bıçaklayarak öldürdü. Zanlı Veysel Aydın, cinayetleri işledikten sonra evden kaçtı. Kadir Açıkalın'ın işe gelmediğini farkeden iş arkadaşları, kapıyı da açan olmayınca durumu polise bildirdi.

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