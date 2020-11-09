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09 Kasım 2020 Pazartesi 07:46 | Son Güncelleme:

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
DHA

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı.

İstanbul'da 11 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece başta olmak üzere 11 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Suriye'deki örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 17 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Polis ekipleri şüphelilere ait adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyon ve arama sırasında özel harekat timleri, sokak üzerinde önlem aldı.

Operasyon kapsamında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı. Adreste 1 kişi gözaltına alındı.

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