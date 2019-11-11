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  3. İstanbul'da büyük operasyon! Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesi lüks araç galerisine döndü

İstanbul'da büyük operasyon! Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesi lüks araç galerisine döndü

İstanbul'da büyük operasyon! Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesi lüks araç galerisine döndü

Etiler, Florya, Fulya ve Şişli'de bulunan lüks oto galerilerine yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, gümrük kaçakçılığı ile suçlanıyor. Soruşturma kapsamında 20 lüks otomobile tedbir konuldu. Milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştiren şebekenin Laleli'deki bir notere rüşvet verdiği iddia ediliyor. El konulan lüks araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde basına gösterildi. 

(DHA)


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