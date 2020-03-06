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İstanbul'da başladı, El-Bab'da imha edildi

İstanbul'da başladı, El-Bab'da imha edildi

Terör örgütü, tonlarca patlayıcı ham maddesi hazırladı, Suriye’deki Türk birliklerine saldırı planladı. İstanbul İkitelli’deki bir depodan, patlayıcı yapımında kullanılacak 19 bin 600 kilogramlık nitrik asit bidonlarla bir TIR’a yüklendi, çamaşır suyu bidonlarıyla kamufle edildi.

3.5 TON PATLAYICI MADDESİ

Kilis’teki Çobanbey Gümrük Kapısı’ndan geçerek El Bab’a ulaşmak isteyen hainlerin planını polis bozdu. TIR şoförü ve nakliye firmasının sahipleri gözaltına alındı. Gaziantep’te de bir kimya firmasında çalışan 2 Suriyelinin terör örgütlerine patlayıcı ham maddesi temin ettiği belirlendi. TIR’ın son durağı olan El-Bab’daki depoya da ulaşıldı. 3.5 ton patlayıcı hazırlamaya yetecek ham madde ele geçirildi, depo sahibi Suriyeli gözaltında. 

(TRT HABER)


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