  • $7,7264
  • 9,4118
  • 471.759
  • 1394.13
  • Haberler
  • Güncel
  • İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 24'e düştü
21 Aralık 2020 Pazartesi 09:47 | Son Güncelleme:

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 24'e düştü

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 24'e düştü
IHA

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı Eylül ayında yüzde 39'larda gösterirken bu oran Aralık ayında yüzde 21,78 seviyelerine inerek son yılların en düşük seviyesine ulaştı.

İstanbul’un barajlarında su seviyeleri her geçen gün azalırken, bu durumdan Elmalı barajı da nasibini aldı. Elmalı barajının su seviyesinde gözle görülür bir şekilde düşüş yaşanırken, baraj suyunu yeşil bir tabakanın kaplaması dikkat çekti. Yeşil renge bürünen Elmalı barajı havadan görüntülendi.

İHA'nn haberine göre, kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor. 

İstanbul’un barajlarında doluluk oranı Eylül ayında yüzde 39’larda gösterirken bu oran Aralık ayında yüzde 21,78 seviyelerine inerek son yılların en düşük seviyesine ulaştı.

Bir çok barajda su seviyelerinde hızlı kayıplar yaşanırken, Anadolu yakasının önemli içme suyu kaynaklarından Elmalı barajı da bu durumdan nasibini aldı. İSKİ verilerine göre Elmalı barajındaki doluluk oranı Eylül ayında yüzde 32.53 oranında ölçülürken, bu oran Aralık ayında yüzde 24.23 seviyelerine geriledi. Öte yandan Baraj suyunun üzerini yeşil bir tabakanın kaplaması ise dikkat çekti. Öte yandan yeşil renge bürünen Elmalı Barajı havadan görüntülendi.

<p>ABD'de El Paso Üniversitesi Tıp Merkezi, 5 sağlık çalışanına uyguladığı Kovid-19 aşılama sürecini

Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Canlı yayında sahte aşı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik başladı

'Sergen Yalçın Fatih Terim'e dönüşüyor'

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.