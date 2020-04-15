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  3. İstanbul'da 8 kişi koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadı

İstanbul'da 8 kişi koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadı

İstanbul'da 8 kişi koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadı

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kağıthane ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, tedbirler kapsamında kapalı bulunması gereken 2 kahvehanenin açık olduğu ve buralarda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 8 kişiye, toplam 18 bin 395 lira idari para cezası kesildi.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pulu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

AA


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