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29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:21 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:21

İstanbul'da 7 ilçede '10 numara yağ' operasyonu

İstanbul'da 7 ilçede '10 numara yağ' operasyonu

İstanbul'un 7 ilçesinde 16-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda "10 numara yağ" olarak bilinen 42 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  çeşitli ilçelerde son zamanlarda kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalarını tamamlayarak 16-23 Mayıs tarihleri arasında Büyükçekmece, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Esenyurt, Ataşehir ve Sarıyer´de bulunan adreslere tek tek operasyonlara başladı.1 hafta devam eden operasyonlar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken, 42 bin litre satışa hazır '10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyon anı polis kameralarına yansırken, gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 5607 sayılı `Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet´ suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(dha)

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