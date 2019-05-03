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  3. İstanbul'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor

İstanbul'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor

İstanbul'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor

39 ilçede helikopter destekli uygulama yapılıyor

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetimler gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-8" uygulaması saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılan uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katılıyor.

Uygulama gece yarısına kadar sürecek.

(AA)

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