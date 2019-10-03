İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük iddiası soruşturmasında flaş gelişme
İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 3 şüpheli hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istedi
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmalarda yeni bir dava daha açıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 3 şüpheli hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istedi.