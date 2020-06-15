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  3. İstanbul'da 2 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi!
15 Haziran 2020 Pazartesi 00:51 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 2 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi!

İstanbul'da 2 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi!

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 2 ton 175 kilogram kaçak nargile tütünü, 18 bin 995 kaçak sigara, 312 bin dolu makaron, 1 milyon 39 bin boş makaron ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran'da Beyoğlu'nda bir adreste kaçak nargile tütünü ve sigara tütünü yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

AA'nın aktardığı habere göre, adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 ton 175 kilogram kaçak nargile tütünü, 18 bin 995 kaçak sigara, 312 bin dolu makaron, 1 milyon 39 bin boş makaron, 3 elektrikli sigara doldurma makinesi, 2 hava kompresörü, 56 kilogram sarmalık tütün ve 2 suç eşyası naklinde kullanılan araca el koydu.

Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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