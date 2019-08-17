İstanbul yağmur ne zaman duracak? 17 Ağustos son dakika İstanbul yağmur ne zaman bitecek?

İstanbul yağmur ne kadar sürecek? sorusu arama motorunda oldukça fazla aranmaya başladı. 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün İstanbul'da yağmur olacağı açıklanmıştı. Beklenen yağmur geldi. Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altına girdi.Kuvvetli yağış nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İstanbullular İstanbul yağmur ne zaman duracak? merak ediyor. 18 Ağustos hava durumu haberimizde yer alıyor..

SON DAKİKA.. TÜM SEFERLER İPTAL

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm vapur seferleri iptal edildi. Metro İstanbul, TF1 Maçka- Taşkışla ile TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre işletmeye kapatıldığını ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Şehir Hatları da Kadıköy- Karaköy ve Haliç Hattı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan en son açıklamada "13:00 itibariyle tüm seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi

İSTANBUL'DA BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI

İstanbul'da, meteorolojinin yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı.

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu.

İSTANBUL YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK?

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı… Yağmurun saat 18.00’e kadar etkili olması bekleniyor.

18 AĞUSTOS HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da 18 Ağustos'ta yağmur beklenmiyor. Yarın havanın 27°C parçalı bulutlu olacağı verilen bilgiler arasında.