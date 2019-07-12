İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz anmasına davet

Vali Yerlikaya, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz hain darbe ve is¸gal giris¸iminin üçüncü yılı belirtirken, o karanlık gecede, milletin o¨nu¨nde hic¸bir gu¨cu¨n duramayacagˆının ve milletin iradesine zincir vurulamayacağının bir kez daha du¨nyaya ispat edildiğini vurguladı.

Milletin, FETÖ'cu¨ hainlerin kars¸ısında sarsılmaz bir iradeyle durduğunu ve o hainlerin ellerini kırdığını anlatan Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletimiz, istiklal ve istikbaline sahip c¸ıktı. Bayragˆımıza yan go¨zle bakanlara dersini verdi. Bu hainlerle du¨nyada da ahirette de hesabımız bitmedi, bitmeyecek. Du¨nya alem bilsin ki; Okc¸ular Tepesi hic¸ bos¸ kalmadı, kalmayacak. Vatan no¨betimiz hic¸ bitmedi, bitmeyecek. Bas¸ta Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk olmak u¨zere, bu u¨lkeyi bize emanet eden kahraman ecdadımıza, tu¨m s¸ehit ve gazilerimize layık olmak ic¸in daha c¸ok c¸alıs¸acagˆız.

C¸ıplak elleriyle du¨nyanın en bu¨yu¨k destanlarından birini yazan, 15 Temmuz'un tu¨m isimsiz kahramanlarına, asker, polis ve gu¨venlik gu¨c¸lerimize, gazilerimize bin selam olsun. S¸ehadet s¸erbeti ic¸en kardes¸lerimizi Allah rahmetiyle kus¸atsın. Denizlerin suyu kuruyuncaya, dagˆlar hallac¸ pamugˆu gibi savruluncaya kadar 15 Temmuz'u; aziz s¸ehitlerimizi, kahraman gazilerimizi unutmayacak, unutturmayacagˆız. Bu yıl da o karanlık geceden aydınlık sabaha eris¸tigˆimiz Atatu¨rk Havalimanı'nda, 'Vatan Bizim, I·rade Bizim' diyerek toplanacak; s¸ehit ve gazilerimizi s¸u¨kran ve dualarla anacagˆız. Sayın Cumhurbas¸kanımızın tes¸rifleriyle gerc¸ekles¸tirecegˆimiz programa bu¨tu¨n I·stanbulluları davet ediyorum. Zaferimiz mu¨barek olsun. I·stiklal bizim, istikbal bizim."

(AA)