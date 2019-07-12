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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz anmasına davet

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz anmasına davet

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında Atatu¨rk Havalimanı'nda yapılacak anma etkinliğine vatandaşları davet etti.

Vali Yerlikaya, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz hain darbe ve is¸gal giris¸iminin üçüncü yılı belirtirken, o karanlık gecede, milletin o¨nu¨nde hic¸bir gu¨cu¨n duramayacagˆının ve milletin iradesine zincir vurulamayacağının bir kez daha du¨nyaya ispat edildiğini vurguladı.

Milletin, FETÖ'cu¨ hainlerin kars¸ısında sarsılmaz bir iradeyle durduğunu ve o hainlerin ellerini kırdığını anlatan Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletimiz, istiklal ve istikbaline sahip c¸ıktı. Bayragˆımıza yan go¨zle bakanlara dersini verdi. Bu hainlerle du¨nyada da ahirette de hesabımız bitmedi, bitmeyecek. Du¨nya alem bilsin ki; Okc¸ular Tepesi hic¸ bos¸ kalmadı, kalmayacak. Vatan no¨betimiz hic¸ bitmedi, bitmeyecek. Bas¸ta Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk olmak u¨zere, bu u¨lkeyi bize emanet eden kahraman ecdadımıza, tu¨m s¸ehit ve gazilerimize layık olmak ic¸in daha c¸ok c¸alıs¸acagˆız.

C¸ıplak elleriyle du¨nyanın en bu¨yu¨k destanlarından birini yazan, 15 Temmuz'un tu¨m isimsiz kahramanlarına, asker, polis ve gu¨venlik gu¨c¸lerimize, gazilerimize bin selam olsun. S¸ehadet s¸erbeti ic¸en kardes¸lerimizi Allah rahmetiyle kus¸atsın. Denizlerin suyu kuruyuncaya, dagˆlar hallac¸ pamugˆu gibi savruluncaya kadar 15 Temmuz'u; aziz s¸ehitlerimizi, kahraman gazilerimizi unutmayacak, unutturmayacagˆız. Bu yıl da o karanlık geceden aydınlık sabaha eris¸tigˆimiz Atatu¨rk Havalimanı'nda, 'Vatan Bizim, I·rade Bizim' diyerek toplanacak; s¸ehit ve gazilerimizi s¸u¨kran ve dualarla anacagˆız. Sayın Cumhurbas¸kanımızın tes¸rifleriyle gerc¸ekles¸tirecegˆimiz programa bu¨tu¨n I·stanbulluları davet ediyorum. Zaferimiz mu¨barek olsun. I·stiklal bizim, istikbal bizim."

(AA)

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