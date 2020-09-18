İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı... Yeni mesai saatleri belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, İstanbul Valisi Yerlikaya, "Toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usullerine geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır." dedi.

Vali Yerlikaya, "28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak." dedi.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLEME



İstanbul Valisi Yerlikaya, "Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz ayrıca özel eğitim okullarımızın da ana sınıfı ve 1. sınıfındaki öğrencilerimiz, 21 Eylül Pazartesi günü saat sabah 09.30'da ders başı yapacaktır." dedi.

"SAĞLIK TEŞKİLATIMIZ 08.30-16.30'DA MESAİYE BAŞLAYACAK"



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08.00 ve 16.30'da, sağlık teşkilatımız 08.30-16.30'da mesaiye başlayacak." dedi.