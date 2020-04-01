İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Gıda yardımı için aramanız yeterli
İstanbul Valiliği, korona salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapmaya başladı.
İl genelindeki 39 ilçede kaymakamların koordinasyonunda Vefa çalışmaları yürütüldüğünü belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koşullara uyan vatandaşların 112, 115 ve 156’yı arayıp yardım isteyebileceğini söyledi. 22-31 Mart tarihleri arasında toplam 73 bin çağrı aldıklarını dile getiren Yerlikaya, bu çağrıların 65 binden fazlasının taleplerinin yerine getirildiğini de belirtti.
FAKİRLİK BELGESİ ŞART
Öğrenciler, kimsesizler, aş evleri, hayır kurumları da erzak yardımı alabilir. En önemli şart ise belli bir gelir düzeyinin altında olmalı. Bunun için belediyelerin verdiği fakirlik belgesinin alınması gerekiyor.