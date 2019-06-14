Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8884
  • 6,6076
  • 253.444
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

İstanbul Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün önlemlerin alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde YKS yapılacağı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu sınavların huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün önlemler alınmıştır. Sınavın yapıldığı merkezlerin yakınlarında inşaat, imalat, kazı, seçim propagandası vb. gürültü üreten işlere sınav süresince ara verilmesi, klakson, sesli yayın, ilan vs. yapılmaması ve bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmaları çok önemlidir. Konuyla ilgili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılmakla birlikte, vatandaşımızın duyarlılığını bekliyor, sınava katılacak bütün adaylara başarılar diliyoruz." 

Bu arada sınavına katılacak adayların kimlik kartı mağduriyeti yaşamaması için cumartesi ve pazar günü sabah 07.00 ile 10.15 saatleri arasında ilçe nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağı bildirildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sinan Akçıl'a icra takibi başlatıldı
Selena Gomez, Instagram'ı neden sildiğini açıkladı
Yeşilçam'ın ünlü isminden şaşırtan sözler: Yaşlıyım diye...
Demet Akalın: Kimse bana acıdan bahsetmesin
Ajda Pekkan'ın villası satılamayınca müzeye döndü
<p>Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan kendisinin de yer aldığı ´Tatil nedir?´ klibini p

Öğrencilere ´Tatil Nedir?´ Diye Sorulursa

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dağların arasındaki krater gölleri cezbediyor

NASA'dan ilginç açıklama: Dünya'dan ayrılmanın tam zamanı