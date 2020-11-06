İstanbul Valiliğinden mesai saati açıklaması

İstanbul Valiliği açıklamasında, "İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatleri 07:00-16:00 olarak düzenlenmiştir.

Mesai saati başlangıcının 07:00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir." ifadelerini kullandı.