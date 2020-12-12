İstanbul Valiliğinden "Kimse Dışarıda Kalmasın" çağrısı

İstanbul Valiliğinin "Kimse Dışarıda Kalmasın" projesi kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Ali Yerlikaya, "Bugün itibariyle 226 misafirimiz var. Evsiz, sokakta kalan varsa lütfen en yakın polis/jandarma karakoluna bildirin." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı.