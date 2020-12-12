12 Aralık 2020 Cumartesi 18:00 | Son Güncelleme:
İstanbul Valiliğinden "Kimse Dışarıda Kalmasın" çağrısı
İstanbul Valiliği "Kimse Dışarıda Kalmasın" çalışmasını bu yıl da devam ettiriyor. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Evsiz, sokakta kalan varsa lütfen en yakın polis/jandarma karakoluna bildirin." dedi.
İstanbul Valiliğinin "Kimse Dışarıda Kalmasın" projesi kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Ali Yerlikaya, "Bugün itibariyle 226 misafirimiz var. Evsiz, sokakta kalan varsa lütfen en yakın polis/jandarma karakoluna bildirin." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı.
Sevgili İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 12, 2020
Geçen yıl başlattığımız,
“Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” çalışmamız 39 ilçemizde bu sene de devam ediyor.
Bugün itibariyle 226 misafirimiz var.
Evsiz, sokakta kalan varsa lütfen en yakın polis/jandarma karakoluna bildirin; #MisafirEdelim pic.twitter.com/atb869BXkH