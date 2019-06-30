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  3. İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki taciz iddiası hakkında açıklama yaptı

İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki taciz iddiası hakkında açıklama yaptı

İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki taciz iddiası hakkında açıklama yaptı

İstanbul Valiliği: Olayın görgü tanığı, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve çocuğun anne-babasının ifadelerinde 'konunun yanlış anlamadan kaynaklandığı ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadıklarını' beyan ettikleri anlaşılmış olup, adli ve idari tahkikatı sürdürülmektedir.

İstanbul Valiliğinden, Küçükçekmece'de dün meydana gelen olayla ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, ALO 155 hattına, bir çocuğa yönelik sözlü cinsel taciz iddiasına dair ihbar gelmesinden sonra harekete geçildiği belirtildi.

Yabancı uyruklu şüpheli E.A. (suça sürüklenen çocuk) ile mağdur olduğu iddia edilen çocuğun dün akşam 21.15'te Çocuk Polisi Şubesine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın görgü tanığı, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve çocuğun anne-babasının ifadelerinde, 'konunun yanlış anlamadan kaynaklandığı ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadıklarını' beyan ettikleri anlaşılmış olup, adli ve idari tahkikatı sürdürülmektedir. Şüphelinin alınması ve sonrasında, çevrede toplanan vatandaşlarımızca yapılan gösterilerde bazı iş yeri ve araçlar zarar görmüş, kalabalığın dağılması ve taşkınlıkların önlenebilmesi için zorunlu olarak polis ekiplerimizce müdahalede bulunulmuştur."

Açıklamada, bu ve benzeri olaylarda vatandaşların, toplumsal huzur ve barışı hedef alan provokasyonlara karşı dikkatli olmaları ve güvenlik güçlerine destekte bulunmaları gerektiği vurgulanarak, "Durumu olduğundan çok farklı gösteren, şahsi kimliğini gizleyerek sosyal medya yoluyla provokatif paylaşımlarda bulunanlar mutlaka tespit edilecek ve haklarında yasal işlemler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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