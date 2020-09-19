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  • İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: Aşı kasım-aralık gibi çıkabilir
19 Eylül 2020 Cumartesi 02:52 | Son Güncelleme:

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: Aşı kasım-aralık gibi çıkabilir

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: Aşı kasım-aralık gibi çıkabilir

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, aşı çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Aşı çalışmaları için İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Kasım-aralık aylarında aşının çıkacağını öngörüyorum. Kasım-aralık, en geç Ocak 2021’de aşılama biter diye düşünüyorum” diyen Tükek şöyle devam etti: “Bunu ilk söyleyenlerden biriyim. Bütün ülkeler kasım ayında birleşti. Herkes yarışıyor. Çin ve Rusya’yla görüşmeler var. Bu çalışmaların içinde biz de varız. Gönüllüler yavaş yavaş tespit ediliyor. Yapmamız gereken aşı çalışmaları bitene kadar tedbirlere uymak, kendimizi korumak.” dedi.

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