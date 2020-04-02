Kampanyaya destek çığ gibi büyüyor!
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yoğun katılım devam ediyor. İstanbul Süryani Kadim Vakfı ve İstanbul Rum Patrikliği Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olacaklarını açıkladı.
İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira bağışta bulunulduğunu belirtti.
İstanbul Rum Patrikliği de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin lira bağışta bulunulduğunu ifade etti.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız