Kampanyaya destek çığ gibi büyüyor!

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira bağışta bulunulduğunu belirtti.

İstanbul Rum Patrikliği de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin lira bağışta bulunulduğunu ifade etti.