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  3. İstanbul 'serebral palsi' için yeşile büründü

İstanbul 'serebral palsi' için yeşile büründü

İstanbul 'serebral palsi' için yeşile büründü

"Dünya Serebral Palsi Günü" kapsamında, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Galata Kulesi ile bazı alışveriş merkezleri ve binalar, hastalığın simge rengi yeşil ile ışıklandırıldı.

Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Galata Kulesi ve bazı alışveriş merkezleri ile binalar, hastalığın simge rengi yeşil ile aydınlatıldı.

Serebral palsi (beyin felci) hastalığının bilinirliğini arttırmak amacıyla çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge eserleri ile köprüleri bu kez "Dünya Serebral Palsi Günü" için renklendirildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galata Kulesi ve bazı alışveriş merkezleri ile binalar hastalığın simge rengi yeşile büründü.

(AA)

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