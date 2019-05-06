İstanbul seçimleri ne zaman yapılacak? İşte seçimin yapılacağı tarih...
İstanbul seçimi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. YSK bugün iptal kararı aldığı toplantıda seçim tarihini de belirledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran'da yeniden yapılacak.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.
YSK'nın gündeminde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazında kararını verdi.
Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi.