İstanbul seçimini yaptı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resim olmayan sonuçlara göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.



İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kurulunca hazırlanan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları İstanbul İl Seçim Müdürlüğü panosuna asıldı.



Buna göre, seçimde 10 milyon 570 bin 354 seçmenin 8 milyon 925 bin 63'ü sandık başına giderek oyunu kullandı. Oylardan 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli sayılırken, 178 bin 599'u ise geçersiz sayıldı.

İmamoğlu oyların yüzde 54,21'ini aldı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868'ini, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise geçerli oyların yüzde 44,99'una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise 47 bin 829, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ise 14 bin 545 oy aldı.

ERDOĞAN'IN SANDIĞINDA YILDIRIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3300 numaralı sandığın kesin olmayan sonuçları açıklandı. Buna göre, sandıkta kayıtlı 337 seçmenden 286’sı oy kullandı. Sandıktan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a 166, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na 104 oy çıktı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıkta, 242’sini Ekrem İmamoğlu, 62’sini AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım aldı. Oyların 3’ü ise geçersiz sayıldı.

CHP’LİLER GENEL MERKEZ'DE

İstanbul’daki oy verme işleminin sona ermesinin ardından, CHP Genel Merkezi’ne gelmeye başlayan partililer, yayın yasağının kalkmasıyla ilk sonuçları sevinçle karşıladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ekrem İmamoğlu, "Sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma günün kahramanlarına, sandıklarda okullarda ilçe seçim kurullarında il seçim kurullarında hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı belirtmek istiyorum" dedi.

BİRLİKTE UYUM İÇİNDE ÇALIŞALIM

Ekrem İmamoğlu kesin olmayan sonuçların ardından yaptığı ilk açıklamada Başkan Erdoğan’a “Uyum içinde çalışalım” çağrısında bulundu. İmamoğlu şunları söyledi: “Her şey bu güzel İstanbul’da çok güzel olacak. Bu güzel akşamda mutlu olacağız, umutlu olacağız, sevineceğiz. Ama sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına gelmez. Bu bir zafer değil yeni bir başlangıçtır. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı, vatandaşlara eşit davranacağımı duyurmak istiyorum. Son neticeden sonra otobüsle Beylikdüzü’ne yola çıkacağım. Orada düşüncelerimi vatandaşlarımla paylaşacağım. İstanbul’da herkese duyuruyorum ki her şey çok güzel olacak.”