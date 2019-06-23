YSK son dakika seçim sonuçları! İstanbul seçim sonuçlarını hemen öğren

İstanbul seçim sonuçları oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte tüm Türkiye’de merak edilmeye başlandı. Sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getiren milyonlarca seçmen İstanbul seçim sonuçlarının ne yönde seyredeceğini yakından takip ediyor. Tüm yurtta merak etkisi yaratan İstanbul seçimlerinde yayın yasağının kaldırılmasıyla oy sayımı yapılmaya başlandı. İstanbul seçim sonuçları hakkında detaylar şu dakikalarda araştırılan konuların başında yer alıyor. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte İstanbul seçim sonuçları ile ilgili canlı takip yapılabilecek. İstanbul seçimleri ile ilgili son dakika gelişmelerini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.



İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP

YSK'DAN SON DAKİKA İSTANBUL SEÇİM SONUCU KARARI!

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına ilişkin kararının gerekçesi yazıldı.

AK Parti ve CHP, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, bazı ilçelerde zarflarda milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy torbalarından mühürsüz zarfların çıktığı, bazı zarflarda ise mürekkebin diğer tarafa da geçmesi nedeniyle ikiden fazla mührün bulunduğunun tespit edildiğini belirterek, YSK'ye başvurmuştu.

İki başvuruyu birleştirerek görüşen YSK, talepleri kabul etti ve bu şekildeki oy zarflarıyla kullanılan oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

Bazı ilçe seçim kurullarınca oy zarfları mühürlenirken ilçe seçim kurulu mührü ile milletvekili seçiminde kullanılan sandık kurulu mühürlerinin ilçe seçim kurulu mührü yerine kullanıldığı ve bu mühürleme işleminin geçersizlik sebebi olmadığı yolunda ilçe seçim kurullarınca karar alındığı hatırlatıldı.

Gerekçede, başka ilçe seçim kurullarından temin edilen ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarflarının, aynı mührün birden fazla basıldığı oy zarflarının, hem arka hem ön yüzü mühürlenmiş oy zarflarının, "seçimin genel yönetim ve denetiminin YSK tarafından yapılacağına" ilişkin Anayasa'nın 79. maddesi ile 298 sayılı Seçim Kanunu'nun "sandığın açılması ve zarfların sayımı"nı düzenleyen 98. maddesi hükümlerine göre geçersiz sayılamayacağına karar verilmesi gerektiği kaydedildi.







BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Binali Yıldırım ne kadar oy aldı sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. , Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım’ın aldığı oy oranı ve sayısı dakika dakika güncellenecektir.





EKREM İMAMOĞLU NE KADAR OY ALDI?

Ekrem İmamoğlu oy oranı, Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı günün araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ekrem İmamoğlu oy oranlarını da anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE!

Türkiye’nin gözü kulağı artık İstanbul’dan gelecek haberde… Seçim sonuçlarını aksam TV’den de takip edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey yukarıda bulunan linke tıklamak. Hem seçim sonuçlarını takip edip hem de seçim hakkındaki yorumları televizyonumuzdan takip edebilirsiniz.



İSTANBUL SEÇİMLERİ İLGİLİ MERAK EDİLENLER!

İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) AK Parti'nin itirazı üzerine 6 Mayıs'ta verdiği "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline" ilişkin kararı üzerine, İstanbullular bugün yeniden oy kullanıldı.

İstanbul halkı bugün yapılan seçimle, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

31 Mart'taki seçmen listeleri geçerli olacak

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kulllanamadı.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.

Şerh düşülen seçmen sayısı

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 18 Haziran 2019'da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.

Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı.

Böylelikle seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.

Oy kullanma işlemi 08.00'de başladı

Kentte oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'ye kadar devam etti

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabildi.

Seçmene verilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası, beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanmadı.