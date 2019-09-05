Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6604
  • 6,2533
  • 281.975
  • 100077
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul polisine yaka kamerası 

İstanbul polisine yaka kamerası 

İstanbul polisine yaka kamerası 

Londra, New York gibi metropollerde polislerin kullandığı yaka kamera sistemi İstanbul’a geliyor. Kamerayla polise karşı yapılan şikayet, iddia ve performanslar hızla değerlendirilecek.

DEVRİM TOSUNOĞLU  

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan polisin, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmesi için bir dizi projeler başlattı. Bu projeler arasında yer alan ‘Yaka Kamerası’ önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Sesli ve görüntülü kayıt yapabilen, uzun süre çalışmaya uygun GSM hatları üzerinden anlık veri ileten ‘Giyilebilir Kamera’ ve kayıt sistemi beraberinde birçok yeniliği de getirecek. Bu uygulamayı kullanan büyükşehirlerden biri olan Londra’da polise yönelik şikayet iddialarında yüzde 33 azalma görülürken, kamera kullanan Kaliforniya polisi tarafından uygulanan orantısız güç olayında ise yüzde 59 azaldığı tespit edildi. 

ÖNCELİK DEVRİYE POLİSLERİNE 

Kameranın kullanıldığı olaylarda ne polis orantısız güç kullanabilecek ne de vatandaş polise karşı kanun dışı davranabilecek. Proje kapsamında ilk etapta devriye gezen ekiplerdeki memurlara yaka kamerasının dağıtılacağı kaydedildi.

Hizmet de artacak güven de

* Polis memurlarına karşı yapılan şikayet ve iddia sayısında azalma. 
* Olaylardaki performansın gözden geçirilmesi. 
* Kişisel güvenliği artırdığı ve cezai kovuşturmalara yardımcı olacağı.
* Mevzuat dışında hareket eden polislerin tespiti.
* Polis memurlarına yönelik saldırı sayısında azalma. 
* Adli ve İdari birimlere teknik destek sağlanması. 
* Polise güvenin artırılması. 
* Hizmet kalitesini artırmak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Suç duyurusunda bulunmuştu... Seren Serengil'den ilk açıklamalar
Giyim tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuldu
Demet Özdemir, Can Yaman'ın adını anmadı
Bircan Bali evlendi
'Yüzümde hiç estetik yok' dedi, kimseyi inandıramadı
<p>Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ne bağlı Beloreçensk şehrinde 2 çocuğun hırsızlık görüntüleri ülkede

Rusya Yılın Hırsızlığını Konuşuyor... Bu Azim Pes Dedirtti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünya, Bahamalar'dan gelen görüntüleri konuşuyor

Apple o iPhone'ların fişini çekiyor