İstanbul polisinden şehitlere vefa albümü
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, şehitlerimiz için 620 sayfalık “Şehitler Albümü” hazırladı.
Albüm, 1980 yılından 2019 yılına kadar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaparken şehit olan 352 polisin yaşam hikayeleriyle hazırlandı. 9 Şubat 1980 tarihinde Fatih’te şehit olan polis memuru Sebahattin Öz’ün hayat hikayesiyle başlayan albüm, 7 Mayıs 2019 tarihinde şehit olan polis memuru Muammer Ateş’in yaşam hikayesiyle sonlanıyor.