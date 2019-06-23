İstanbul polisinden şehitlere vefa albümü

Albüm, 1980 yılından 2019 yılına kadar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaparken şehit olan 352 polisin yaşam hikayeleriyle hazırlandı. 9 Şubat 1980 tarihinde Fatih’te şehit olan polis memuru Sebahattin Öz’ün hayat hikayesiyle başlayan albüm, 7 Mayıs 2019 tarihinde şehit olan polis memuru Muammer Ateş’in yaşam hikayesiyle sonlanıyor.