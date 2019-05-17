İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda yüzlerce kilo zararlı madde ele geçirildi

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında, 185 kilogram eroin ve 10 kilogram kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 19 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mayıs'ta Kocaeli Gebze'de İran üzerinden gelen ve plastik hammaddesi taşıyan bir tıra düzenlediği operasyonda, 180 kilogram eroin ele geçirdi, 2'si İranlı 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 14 Mayıs'ta Zeytinburnu'nda yapılan baskında, Hollanda'dan getirildiği belirlenen 10 kilogram kokain bulundu, 5 kişi yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda ise İran'dan kara yolu ile Hakkari'ye, oradan da hava yolu ile İstanbul'a gelen 9 İranlının vücutlarında kapsüller tespit edildi. Tıbbi müdahale ile şüphelilerin vücutlarından çıkarılan 350 kapsülün içerisinde 5 kilogram eroin olduğu tespit edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 11'i İranlı 19 kişi tutuklandı.



(AA)