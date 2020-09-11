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11 Eylül 2020 Cuma 21:26 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon
AA

Terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli, tutuklandı.

Terör örgütü MLKP'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Eylül’de İstanbul, İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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