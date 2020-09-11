11 Eylül 2020 Cuma 21:26 | Son Güncelleme:
İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon
AA
Terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli, tutuklandı.
Terör örgütü MLKP'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Eylül’de İstanbul, İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Firari 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.