Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3555
  • 8,8301
  • 469.389
  • 1078.61
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
01 Eylül 2020 Salı 07:27 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
AA

İstanbul merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 5 muvazzaf askerinde bulunduğu 76 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerinde bulunduğu 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 muvazzaf, 5 emekli, 1 istifa ederek ayrılan ve 65 ihraç edilmiş askeri personelin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Macron'a soğuk duş... Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evi önünde protesto edildi!
Haldun Boysan hayatını kaybetti!
Hamas, Gazze'de ateşkese varıldığını açıkladı
Büşra hemşireye yönelik sözleri tepki çeken Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Avrupalı otomotiv devinin organizasyonunda Türkiye'ye önemli görev
İşte vürüsün yayılma nedeni: Avcılar'da koronavirüse aldırmadan halay çektiler

İşte vürüsün yayılma nedeni: Avcılar'da koronavirüse aldırmadan halay çektiler

Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram alt&#

Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar? Canlı 31 Ağustos

Sarıgöl Ovası 'beyaz örtüye' büründü

Sarıgöl Ovası ''beyaz örtüye'' büründü

Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan pozlar

Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan pozlar