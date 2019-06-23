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İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp spazmı geçirdi

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp spazmı geçirdi

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner, dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı geçirdi. Tedavi altına alınan Üner'in yerine İl Seçim Kurulu Başkanlığına kıdemli üye hakim Nilgün Uçar'ın vekalet edeceği öğrenildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner, dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı geçirdi.

Tedavi altına alınan Üner'in yerine İl Seçim Kurulu Başkanlığına kıdemli üye hakim Nilgün Uçar'ın vekalet edeceği öğrenildi.

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