İstanbul Havalimanı'ndan bayrama özel otopark kampanyası

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bayram nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası düzenledi. Buna göre, 31 Mayıs-4 Haziran'da geçerli olacak kampanya kapsamında aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşlar 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecek. Havalimanında, 3 Haziran 2019 saat 23.59'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 7 günlük otopark abone ücreti ise 298 lira olarak belirlendi.

(AA)