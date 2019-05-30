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30 Mayıs 2019 Perşembe 17:30 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:30

İstanbul Havalimanı'ndan bayrama özel otopark kampanyası

İstanbul Havalimanı'ndan bayrama özel otopark kampanyası

Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mayıs-4 Haziran'da aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşların, 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecekleri duyuruldu.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bayram nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası düzenledi. Buna göre, 31 Mayıs-4 Haziran'da geçerli olacak kampanya kapsamında aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşlar 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecek. Havalimanında, 3 Haziran 2019 saat 23.59'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 7 günlük otopark abone ücreti ise 298 lira olarak belirlendi.

(AA)

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