İstanbul Havalimanı 'üstün yenilik' alanında rakiplerini solladı

Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı İstanbul Havalimanı, ABD merkezli küresel erişimi olan, sık seyahat eden, lüks tüketim yapan, premium yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere ulaşan aylık seyahat dergisi "Global Traveler" tarafından ödüllendirildi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Global Traveler dergisi ödül alacak markaları, 1 Ekim 2018 - 31 Ocak 2019 arasında okurlarına ulaştırdığı açık uçlu sorularla ve doğrudan e-posta anketi ile tespit etti. Global Traveler Ödülleri, diğer pek çok yayından farklı olarak okuyucuları tarafından oylanırken, İstanbul Havalimanı'nın ödül aldığı kategoriyi yayıncılar, editörler, kurumsal danışma kurulu ve odak grupları belirledi. İstanbul Havalimanı'nın ödül aldığı kategorinin kriterleri arasında inovasyon, çevresel inisiyatifler ve topluluk tanıtımındaki liderlik etkisi yer alıyor.

ABD'nin en çok okunan dergileri arasında gösterilen, aylık yaklaşık 300 bin okuyucuya ulaşan, okuyucularını dünya genelinde premium kabin, hava yolları ve konaklama hizmetleri ile buluşturan ve üst düzey yönetici, girişimci ve iş adamları tarafından da takip edilen derginin 16 Mayıs'ta Los Angeles'ta Sofitel West Hollywood Otel'de düzenlenen ödül töreninde, İstanbul Havalimanı, "Üstün Yenilik" kategorisinde "Özel Başarı Ödülü"nün sahibi oldu. Ödülü İstanbul Havalimanı adına düzenlene törene katılana İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül aldı.

"İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYADAKİ DİĞER PROJELERİ GERİDE BIRAKTI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, Türkiye'ye uluslararası bir ödül kazandırdıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İstanbul Havalimanı'nın, özgün mimarisi, kule tasarımı ve en önemlisi ortaya koyduğu sosyal sorumluluk projeleriyle pek çok kez ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Şengül, şunları kaydetti:

"ABD'nin en çok okunan dergileri arasında yer alan Global Traveler tarafından böylesi itibarlı bir ödüle hak kazanmak gurur verici. Diğer yandan, yenilikçilik kategorisinde bir ödül almak, havalimanımızın bu alanda ortaya koyduğu farkın da tescili niteliğinde. Geçtiğimiz yıl Singapur'un Changi Havalimanı'nın layık görüldüğü bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok projeyi geride bırakarak erişmemiz işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, yolculuk deneyimi ve hizmet anlayışıyla ilerleyen dönemde daha birçok ödüle layık görülecektir."

(AA)