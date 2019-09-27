İstanbul depremi, Yunanistan'ı da tedirgin etti! '2022 yılına kadar 250 kat güçlüsünü bekliyoruz'
İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Yunanistan’da da tedirginliğe yol açtı. Yunan Jeoloji Profesörü Efthimios Lekkas, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin tetiklediği 7 Eylül 1999 Atina depremine dikkat çekti. 2022 yılına kadar İstanbul’da 7.2 büyüklüğünde bir deprem beklediklerini açıklayan Lekkas, bunun enerji düzeyinin dünkü depremden 250 kat daha güçlü olacağını söyledi.
Aksam.com.tr
İstanbul’da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem, Yunanistan’da da büyük bir tedirginlikle karşılandı. Yunanistan’ın Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı Bakanlığına bağlı Deprem Planlama ve Koruma Örgütü Başkanı Prof. Dr. Efthimios Lekkas, İstanbul depreminin Yunanistan için de tehlike oluşturduğunu söyledi.
Yunan basınına konuşan Lekkas, “1999’da İstanbul’un güneydoğusunda (Gölcük’te) yaşanan deprem, 7 Eylül 1999’da Atina’da yaşanan 6.0 büyüklüğündeki depremi tetiklemişti.” diye konuştu.
Jeoloji Profesörü Lekkas, küresel sismoloji toplumunun o dakikadan itibaren “Anadolu çatlağının iki ayrımının, birbirlerini tekrar eden aksiyonlar gösterebildiğini” öğrendiğini anlattı.
“DÜNKÜ DEPREMİN ENERJİ DÜZEYİNDEN 250 KAT DAHA GÜÇLÜ”
1999 yılından beri Anadolu fay hattındaki sismik aktiviteleri yakından takip ettiklerini ifade eden Lekkas, şunları kaydetti:
“2022 yılına dek İstanbul bölgesinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Ve bu depremin, dünkü 5.8’lik depremin enerji düzeyinden 250 kat daha güçlü olacağını öngörüyoruz.”
7 EYLÜL 1999 ATİNA DEPREMİ
Yunanistan’ın başkenti Atina’da 7 Eylül 1999 tarihinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yaşanan deprem sonucunda 143 kişi hayatını kaybetmiş, bin 600 kişi yaralanmıştı. 10 saniye süren depremde 50 bin kişi evsiz kalmıştı.