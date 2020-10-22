22 Ekim 2020 Perşembe 12:01 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
Son Dakika Haberleri.. İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan özel bir firmaya ait eğitim uçağı, Büyükçekmece'de boş araziye düştü. Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı.İstanbul Valiliği, "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalanan eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düşmüştür." açıklamasında bulundu.
Özel bir firmaya ait eğitim uçağı Büyükçekmece'de boş araziye düştü. Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı.
Özel bir firmaya ait eğitim uçağının Büyükçekmece'de boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.
Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı.
İstanbul Valiliği, "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalanan eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düşmüştür." açıklamasında bulundu.