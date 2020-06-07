Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul Başakşehir'de korkunç olay! Rastgele site sakinlerine kurşun yağdırdı
07 Haziran 2020 Pazar 07:23 | Son Güncelleme:

İstanbul Başakşehir'de korkunç olay! Rastgele site sakinlerine kurşun yağdırdı

İstanbul Başakşehir'de korkunç olay! Rastgele site sakinlerine kurşun yağdırdı

Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı. Olayda 7 kişi yaralandı. Polis, eski site yöneticisi G.S. ile 7 kişiyi yaralayan emekli polis olan babası Z.S.'yi gözaltına aldı

Olay, Kayaşehir 12’inci Bölge Botanik Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, eski site yönetiminden memnun olmayan site sakinleri yeni bir site yönetimi seçti. Ancak, eski yönetim, yeni yönetimi göreve başlatmadı. Bunun üzerine site sakinleri, eski yönetimi protesto etmek için toplandı. Bu esnada eski site yönetiminde yer alan G.S. adlı bir kişinin babası olan ve emekli polis olduğu öğrenilen Z.S, tabancasını çekerek rastgele ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar, toplanan site sakinlerine isabet etti. Olayda 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken polis, eski site yöneticisi G.S ve onun babası Z.S.’yi gözaltına aldı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı.

"RASTGELE ATEŞ ETTİ"

Olayla ilgili konuşan bir site sakini, "Mevcut olan yönetimin bir şekilde bizimle uzlaşmasını bekledik. Bu esnada burada olay çıkacağını ön görerek güvenlik kurumunu aradık. Polislerden önce eski yönetiminden birinin babası geldi. site yönetimiyle alakası olmayan biri geldi. Emekli polis olduğunu belirtip rastgele ateş etmeye başladı. 7 kişi yaralandı" dedi.

Olayla ilgili çalışma sürüyor.

İstanbul Başakşehir'de korkunç olay! Rastgele site sakinlerine kurşun yağdırdı
ABD'de tansiyon yüksek... Binlerce ulusal muhafız sokağa indi!
Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı
Instagram paylaşımlarına kısıtlama geliyor!
İletişim Başkanı Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördük
Dolunay güzel görüntüler oluşturdu

Dolunay güzel görüntüler oluşturdu

Mehmet Ali Erbil: Keşke servetim olmasaydı sağlığım olsayd

Mehmet Ali Erbil: Keşke servetim olmasaydı sağlığım olsaydı!

7 Haziran 2020 burç yorumları! Bir haber hayatınızı deği&#

7 Haziran 2020 burç yorumları! Bir haber hayatınızı değiştirebilir!

Manisa'da kovalamaca sırasında çatıdan düşen polis ve h&#x

Manisa'da kovalamaca sırasında çatıdan düşen polis ve hırsızlık zanlısı yaralandı