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İstanbul Arel ve İstanbul Ticaret üniversitelerine yeni rektörler

İstanbul Arel ve İstanbul Ticaret üniversitelerine yeni rektörler

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu atandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Yücel Oğurlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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