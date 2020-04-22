İstanbul, Ankara İzmir ilk sırada! Plazma bağışlayanlara övünç madalyası

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde düzenlenen törende, şimdiye kadar Türkiye genelinde 281 adet immün plazma alındığını ve hastalarda kullanılması için hastanelere gönderildiğini açıkladı. Bağışlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Trabzon’un önde gittiğini belirten Altan “Diğer illerden de iyileşen hastalarımızı bağışta bulunmaya çağırıyoruz” diyerek şöyle konuştu:

İLK BAĞIŞÇI 3. KEZ VERDİ



“İlk bağışçımız Dr. Kürşat Reşat Demir, diğer bağışçımız ise Dr. Hasan Balıkçı. Kürşat Bey, üçüncü kez bağışta bulundu. Biz de Türk Kızılay olarak, üç kez immün plazma bağışında bulunanlara Övünç Madalyası Beratı, iki kez bağışta bulunanlara Madalya Beratı vereceğiz. Kürşat Bey’e üçüncü bağışından dolayı Övünç Madalyası takdim edeceğiz. Diğer bağışçılarımızın madalyalarını da il il vereceğiz.”