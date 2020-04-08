İsrailli gazeteci Türkiye'nin başarısını kabul etmek zorunda kaldı... 'Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan'ı örnek almalıyız'

Başkan Erdoğan'ın verdiği talimatla, ülke genelinde maske satışları yasaklandı. Vatandaşlar, PTT ve e-Devlet üzerinden verecekleri siparişlerle ücretsiz maskelerine kavuşacak.Devletin, maske satışını tamamen yasaklaması ve vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtıyor olması, dünyaya sosyal devletin ne demek olduğunu gösterdi. Bu hamle, İsrail'in de gündemine oturdu.

"BUNU YAZDIĞIMA İNANAMIYORUM AMA..."

İsrailli gazeteci Amichai Stein, Twitter hesabından "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan’ı örnek almalıyız." diye yazdı.

