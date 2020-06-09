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  3. İsrail düşünce kuruluşu: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de rolünü güçlendirmesi İsrail'in çıkarlarını tehdit ediyor
09 Haziran 2020 Salı 11:42 | Son Güncelleme:

İsrail düşünce kuruluşu: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de rolünü güçlendirmesi İsrail'in çıkarlarını tehdit ediyor

İsrail düşünce kuruluşu: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de rolünü güçlendirmesi İsrail'in çıkarlarını tehdit ediyor

İsrail düşünce kuruluşu, Türkiye'nin Libya'daki başarıları sayesinde Doğu Akdeniz'deki rolünü güçlendirmesi İsrail'in çıkarlarını tehdit edeceğini rapor etti.

İsrail düşünce kuruluşu Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin Hafter milislerine karşı gösterdiği zaferlerin İsrail'in çıkarlarını etkileyeceğine dair bir rapor yayınladı.

İSRAİL'İN DOĞU AKDENİZ'DEKİ ÇIKARLARI TEHDİT ALTINDA

Star.com.tr'de yer alan haberde Tel Aviv merkezli araştırma enstitüsünün raporundaki açıklamada Libya'daki çatışmanın İsrail'i doğrudan etkilemeyeceği ancak Türk destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin olağan durumunu güçlendirmesi, İsrail'in Doğu Akdeniz'deki çıkarları için bir tehdit olacağı ifade edildi.

TÜRKİYE MEYDAN OKUYOR

Raporda Türkiye'nin Libya'daki başarısına da dikkat çekildi. Raporda Türkiye'nin Libya'daki üstün rolünün Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki güçlenmesine yol açacağı ve bu durumun İsrail başta olmak üzere Mısır, Yunanistan ve Rumların bölgedeki ortak çıkarlarına meydan okuyacağı anlamına geldiği ifade edildi.

LİBYA'DA PETROL TESİSLERİN KONTROLÜ

INSS raporunda ayrıca Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Libya'nın petrol tesislerinin kontrolünü ele geçirmesi durumunda Türkiye'nin önemli ekonomik faydalar elde edeceği vurgulandı.

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