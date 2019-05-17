Isparta'da kaybolan 17 yaşındaki zihinsel engelli kız bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kapıcak köyü Atalan mevkisinde hayvan otlatmak için kurulan çadırdan ayrılan 17 yaşındaki zihinsel engelli S.D'den haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, iz takip köpeğinin desteğiyle bölgede çalışma başlattı. Çadırın yakınlarındaki ağaçlık alanda bulunan S.D, sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.

(AA)