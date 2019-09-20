Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6957
  • 6,2905
  • 275.082
  • 100315
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çatıda çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Kaya (20) ile Hacı Veysel Özcan, Ördekçi köyünde bir evin çatısına oluk taktığı sırada yüksek gelirim hattına temas etti.

Akıma kapalın Kaya ve Özcan, 112 Acil Servis ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen Özcan'ın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gören bir daha baktı... Alışveriş tarzı olay oldu
'Damat Bayıldı' final mi yapacak?
'Demir'e kardeş istiyoruz'
Ekran bilmecesi son buldu! O diziyle dönüyor...
Demet Şener hamile mi?
<p>Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin

Rus Pilotlardan TEKNOFEST´te Nefes Kesen Gösteri

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Oğuz Boyu geleneğini Trabzon'da sürdürmeye çalışıyor

İzmir'de buzdolabı patlayan ev harabeye döndü