  • $5,9773
  • 6,6659
  • 245.292
  • 88.955
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Mayıs 2019 Perşembe 11:14 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:14

Isparta Belediyesi'nden trafik yoğunluğunu azaltacak asfalt çalışması

Isparta Belediyesi'nden trafik yoğunluğunu azaltacak asfalt çalışması

Isparta Belediyesi, cezaevi önünden Eğirdir yoluna bağlanan cadde ile bağlantılı sokaklarda asfalt çalışması başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Davraz Mahallesi ve çevre yolundaki trafik yoğunluğu azaltan, cezaevi önünden, Eğirdir yoluna bağlanan cadde ile bağlantılı sokaklarında asfalt çalışması başlatıldı.

Yeni yerleşim yerlerinin de oluştuğu bölgede stabilize çalışmalarının tamamlanmasının ardından 115 Cadde, 5912, 5913, 5915 ve 5916 Sokaklarda asfalt çalışmasına başlandı. Birinci kat asfalt çalışmalarında sona yaklaşılırken, toplam 7 bin metrekareden oluşan asfalt çalışmalarının ikinci katı ise inşaatların bitmesi, kaldırımlar ile park düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.

Isparta Belediyesinin yaptığı bu çalışma ile birlikte bölgede yaşanan trafik yoğunluğu da azaltılmış olacak. Migros kavşağının yoğunluğunu ciddi anlamda azaltması beklenen asfalt çalışmaları ile alternatif bir güzergahta oluşturulmuş olacak.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt, “Mahallemizin cadde ve sokaklarında asfalt çalışmalarımız başladı. Uzun süredir bu hizmeti bekliyorduk, şimdi vatandaşlarımız burada tozdan da kurtulmuş oluyor. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen başta olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi. 

İHA

Beslenmede Doğru Bildiğimiz Yanlışlar Nelerdir? #SağlıklıRamazanlar

<p>Obezite nedir?<br /> Obezitenin nedenleri nelerdir?</p> <p>Obezite, vücutta fazla yağ birikme

Obezite Nedir? Nedenleri Nelerdir? | Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Üsküdar'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

Hangi ülkelerin ne kadar nükleer silahı var

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.