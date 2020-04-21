Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9473
  • 7,5304
  • 377.787
  • 98945.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İspanya'dan getirilen 93 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi

İspanya'dan getirilen 93 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi

İspanya'dan getirilen 93 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi

İspanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen 93 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi. Bir yolcunun, otobüs camına astığı "En büyük Türkiye" yazısı dikkati çekti.

İspanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen 93 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi. Bir yolcunun, otobüs camına astığı "En büyük Türkiye" yazısı dikkati çekti.

Başakşehir Şehir Hastanesi dünyaya örnek olacak

Başakşehir Şehir Hastanesi dünyaya örnek olacak

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı açıldı! İşte ilk kareler

MEB, N95 standardında maske makinesi üretti