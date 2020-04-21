İspanya'dan getirilen 93 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi

İspanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen 93 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi. Bir yolcunun, otobüs camına astığı "En büyük Türkiye" yazısı dikkati çekti.