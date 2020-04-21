İspanya'dan getirilen 93 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi
İspanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen 93 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi. Bir yolcunun, otobüs camına astığı "En büyük Türkiye" yazısı dikkati çekti.
İspanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen 93 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi. Bir yolcunun, otobüs camına astığı "En büyük Türkiye" yazısı dikkati çekti.