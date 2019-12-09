Milattan sonra II. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Milattan sonra II. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Milattan sonra II. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 9 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…
Milattan sonra II. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır?
A: Zeus
B: Poseidon
C: Herkül
D: Apollon
Doğru cevap: C Herkül