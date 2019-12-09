Kim Milyoner Olmak İster sorusu Milattan sonra II. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 9 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Milattan sonra II. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır?

A: Zeus

B: Poseidon

C: Herkül

D: Apollon

Doğru cevap: C Herkül