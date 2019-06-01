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01 Haziran 2019 Cumartesi 18:28 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:32

İspanya Türkiye'deki Patriot'lar için karar sürecinde

İspanya Türkiye'deki Patriot'lar için karar sürecinde

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Gonzalez-Barba "Şu anda Patriot sisteminin görev süresinin 6 ay daha uzatılmasına yönelik karar sürecindeyiz. Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz. AB'nin de bu durumdan karlı çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin dostluk temelinde ve çok iyi ilerlediğini belirterek, buna örnek olarak Türkiye'nin hava savunması için İspanya'ya ait Patriot sisteminin Adana'da konuşlandırılması gösterdi. Gonzalez-Barba, "Şu anda Patriot sisteminin görev süresinin 6 ay daha uzatılmasına yönelik karar sürecindeyiz." dedi.

Gonzalez-Barba, Türkiye-İspanya ilişkileri hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 13 milyar avro düzeyine ulaştığını belirten Gonzalez-Barba, karşılıklı önemli yatırımların bulunduğunu söyledi.

Gonzalez-Barba, İspanyol şirketlerin Türkiye'de bankacılık gibi stratejik sektörlerde büyük yatırımları bulunduğunu vurgulayarak, buna örnek olarak bankacılık ve finans şirketi BBVA'nın Garanti Bankası'ndaki ortaklığını, sigorta şirketi Mapfre ile Mango ve Zara gibi hazır giyim markalarını bünyesinde bulunduran Inditex grubunun Türkiye'deki faaliyetlerini gösterdi.

Askeri ilişkileri de değerlendiren Gonzalez-Barba, Türkiye'nin NATO'dan talebi üzerine 2015'ten beri Adana'daki İncirlik Üssü'nde İspanya'ya ait Patriot hava savunma sisteminin konuşlu bulunduğunu hatırlattı.

Gonzalez-Barba, "Şu anda Patriot sisteminin 6 ay daha uzatılmasına yönelik karar sürecindeyiz." dedi.

İzmir'deki NATO Komutanlığında bir generalin komutasında 25 İspanyol askerin görev yaptığını kaydeden Gonzalez-Barba, İspanyol savunma sanayi şirketlerinin Türkiye ile çalışmaları bulunduğunu belirtti.

Gonzalez-Barba, İspanyol mühendislik ve teknoloji şirketi Navantia'nın Türkiye'deki tersanede yapım aşamasında bulunan TGC Anadolu adlı uçak gemisinin tasarımı ve inşasından sorumlu olduğu bilgisini paylaştı.

TÜRK DİZİLERİ İSPANYA'DA YAYINLANACAK

Kültürel ilişkilere değinen Gonzalez-Barba, Medeniyetler İttifakı girişiminin 2004'te dönemin başbakanları Recep Tayyip Erdoğan ve Jose Luis Rodriguez Zapatero tarafından başlatıldığını hatırlattı. Büyükelçi Gonzalez-Barba şöyle devam etti:

"Spor olsun televizyon dizileri olsun popüler kültürde de etkileşim fazla. La Casa De Papel'in Türkiye'de çok meşhur olduğunu biliyorum. Son iki yılda yayınlanan iki Türk dizisinin başarısından sonra Atresmedia adlı büyük bir İspanyol medya grubunun 5 ya da 6 Türk dizisinin yayın haklarını aldığını öğrendim. Sporda ise son olarak iki Türk takımı İspanya'daki EuroLeague Final Four maçlarında yer aldı. Türk takımlarında oynayan İspanyol oyuncular var. Arda Turan İspanya'da oynayan en ünlü Türk oyunculardan. İspanya kamuoyu için Muhteşem Süleyman gibiydi diyebilirim. Atletico Madrid'in en iyi zamanlarında oradaydı."

Bir Akdeniz ülkesi olarak İspanya halkının Türkiye'ye kendini çok yakın hissettiğini belirten Gonzalez-Barba, "Osmanlı ve İspanya imparatorluklarının 1782'de imzaladığı dostluk anlaşmasından bu yana ilişkiler dostluk temelinde ilerlemiştir. Son 25 yılda da ilişkiler güçlenmiştir." diye konuştu.

Gonzalez-Barba, İspanya olarak Türkiye'nin AB üyeliğini de desteklediklerini hatırlatarak, "Biz sadece Türkiye'nin değil, AB'nin de bu durumdan karlı çıkacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin AB'ye sunacağı çok şey olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Diğer aday ülkelere olduğu gibi Türkiye'ye de eşit davranılması gerektiğini düşündüklerini dile getiren Büyükelçi Gonzalez-Barba, Türkiye'nin bazı kriterleri de yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Gonzalez-Barba, "Ne zaman olur bilmiyoruz ama Türkiye'nin AB adaylığı hepimiz için başarıyla sonuçlanacaktır." dedi.

(AA)

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