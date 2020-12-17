İsmail Akkaya kimdir, kaç yaşındaydı? Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti!

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre, Gölcük Mahallesi'nde ev ziyaretleri yapan 62 yaşındaki Akkaya, bu sırada fenalaştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kurtarılamadı.

İSMAİL AKKAYA KİMDİR?

İsmail Akkaya, 62 yaşındaydı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Ula Belediye Başkanı seçilen İsmail Akkaya, daha önce de Ula’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka’da uzun dönem Belde Belediye Başkanlığı yapmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı CHP’li Ümit Karaaslan ile seçime giren İsmail Akkaya, seçimi kazanmıştı.

İki çocuk babası AK Parti'li Akkaya'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.