İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları son dakika açıklandı mı? İŞKUR SÇP sonuçları

İŞKUR sosyal çalışma programı sonuçları son dakika açıklandı mı? araştırılan konular arasında yerini aldı. İŞKUR'un Sosyal Çalışma Programına katılacak öğrencilere günlük 67 TL ödeme yapılacak. İŞKUR SÇP sayesinde üniversite okuyan öğrencilere hem para kazanma hem de çalışma hayatında deneyim kazanma imkanı veriyor. İŞKUR'un program başvuruları 28 Haziran tarihinde sona ermişti. Başvuru yapma imkanı bulan öğrenciler şimdi de İŞKUR SÇP sonuçlarını merak etmeye başladı. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları son dakika açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI MI?

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları başvuruları 28 Haziran’da tamamlandı. SÇP başvuruların bitmesiyle beraber başvuru sonuçlarının da ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Başvuruların alınmasının ardından 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

SÇP'lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti.

Bakan Selçuk 'Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar' dedi.

Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade eden Selçuk, "Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz." dedi.

BURSLAR KESİLECEK Mİ?

Program dolayısıyla katılımcıların KYK bursları/öğrenim kredileri kesilmez. Ancak diğer kurumlardan alınan burslarla ilgili olarak ilgili kurumla görüşülmesi gerekmektedir.