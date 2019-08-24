İŞKUR bekçi alımı yapıyor! İŞKUR bekçi alım şartları neler?

Kamu veya özel sektörde istihdam sağlayan İŞKUR, 18 şehirde istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı verdi. Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlara istihdam sağlayan İŞKUR ilanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. İŞKUR başvurusunda bulunmak isteyenler, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleri ile beraber başvurularını gerçekleştirecekler. İŞKUR bekçi alım ilanlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI YAPIYOR!

İŞKUR, 18 şehirde istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayınladı. İŞKUR başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleri ile beraber başvurularını gerçekleştirecekler.

İŞKUR BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımı için her firmanın başvuru şartları farklılık göstermektedir. İşte, o ilanlardan bazıları;

İnşaat malzemeleri alım satımı alanında faaliyette bulunan firmaya 40 yaş üstü, emekli geçe beksi aranmaktadır. Emniyet teşkilatından emekli olursa tercih sebebidir.

Antalya-Kemer-Tekirova-Finike yol inşaatı projesi kapsamında Tekirova'da bulunan lojmanlar için ya da çalışma sahası için bekçi aramaktayız.

Ankara'nın ilçelerinde bulunan şantiyelerimizde çalıştırılmak üzere yatılı kapı kontrol görevlisi aranmaktadır. Şahsen başvuru ve telefonla başvuru kabul edilmemektedir.

Körfez Konutları Sitesinde çalıştırılmak üzere 25-55 yaş arası 3 bekçii alınacaktır. Çalışma sistemimiz vardiyalıdır.

Torbalı Yazıbaşı ' da ki tesisimizde değerlendirilmek üzere bekçi arayışımız bulunmaktadır.

İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.