İSKİ'den suya yüzde 20 zam teklifi

İSKİ 2020 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Tekliflerine göre bu yıl 8 milyar 501 milyon 502 bin lira olan bütçe, 2020 yılı için 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olarak belirlendi.

Tekliflerde, 0-15 metreküpe kadar olan su kullanımı için uygulanan 4 liralık metreküp fiyatı yüzde 20 artışla 4,80 lira, 11- 20 metreküpe kadar olan kullanımda 6 lira olan tarife ise yine yüzde 20 artışla 7,20 lira olarak düzenlendi.

İş yerleri için uygulanan 10,74 liralık tarife ise 1 Aralık’tan itibaren 12,89 lira olarak belirlendi.

Teklifin perşembe günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında gündeme alınması bekleniyor.

VATANDAŞLAR İSE YENİ ZAM HABERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

İnci Yazıcıoğlu, "İmamoğlu verdiği sözü tutmalı. Siyasette verilen sözler tutulmalı. Suyu ucuzlatacağını, gençlere iş sahası açacağını söyledi. Verdiği sözlerde durmalı. Yağmur da yağmadı su sıkıntısı var. Allah'ın suyuna bu kadar da zam gelmemesi lazım" diye konuştu.

Muhammet Beyazıt da, "Bir yandan su eksiliyor, bir yandan zam geliyor. Ne yapacağız? Susuz mu kalacağız? Allah sonumuz hayır etsin. Ne olacak bu milletin hali düzelecek mi, zamma karşıyız tek cümleyle" dedi.

İş yeri sahibi Ömer Karakaş ise, "Her şey zam olmuş. Biz de içeceği bir buçuk liraya sattığımız zaman insanlar 'niye bu kadar zam oldu' diye tepki gösteriyor. Bence biraz düşürsünler fiyatları" ifadelerini kullandı.

- MAYIS AYINDA İNDİRİM YAPILMIŞTI

31 Mart yerel seçimleri sonrası İBB Meclisi, AK Parti Grubu'nun verdiği teklifi kabul ederek konutlarda yüzde 46’ya, iş yerlerinde yüzde 10’a varan indirimi onaylamış, suya yapılan aylık enflasyon artışı da kaldırılmıştı. (AA)